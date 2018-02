Bonecas sexuais também vão fazer tarefas domésticas

Empresa prepara tecnologia revolucionária.

09:36

O negócio dos robôs sexuais continua a crescer a olhos vistosa, com bordeis dedicados à temática já em várias cidades em todo o Mundo e, cada vez mais, também são adquiridos por homens solitários, em especial no mercado asiático.

Uma empresa chinesa prepara-se agora para dar o passo seguinte, e garante que, muito em breve, os robôs sexuais que produz também vão ser capazes de ajudar nas tarefas de casa.

"A China tem falta de mulheres e é este o principal fator que contribui para a tão grande procura de robôs sexuais. Mas estas máquinas podem servir para muito mais do que apenas para sexo. Estamos a desenhá-las e a desenvolver tecnologia muito avançada, para que as nossas bonecas possam ter conversas com humanos e ajudar nas tarefas domésticas", explica Wuy Xingliang, diretor da Exdoll.

A empresa prepara-se assim para o que acredita ser "o negócio do futuro" e acredita que os robôs vão mesmo poder substituir os seres humanos até em empregos de contacto com o público. "Porque não robôs sexuais que são capazes de trabalhar como secretárias ou assistentes médicos?", anuncia Xingliang.

O empresário tem, no entanto, noção das limitações dos atuais modelos de bonecas sexuais. "Nesta fase inicial tem habilidades limitadas, mas serão capazes de ligar e desligar máquinas", garante.

A China tem um profundo desequilíbrio na balança dos sexos: há 33,6 milhões de homens a mais do que mulheres, pelo que há registo de muitos homens solteiros e solitários.