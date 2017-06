Brasil deixa de emitir passaportes por falta de dinheiro

Em mais uma situação absurda, que revela, além da crise financeira, descaso do governo com a corporação, a Polícia Federal brasileira (PF) deixou esta quarta-feira de emitir novos passaportes por falta de dinheiro. A suspensão da emissão de novos documentos não tem prazo para terminar, de acordo com um comunicado da PF.

Segundo o comunicado, já foi atingido o limite previsto no Orçamento de Estado deste ano para a emissão de passaportes e acções complementares, apesar de se estar ainda a meio do ano. Agora, para a emissão ser rretomada e os brasileiros que ainda não têm o passaporte poderem viajar para o estrangeiro, será necessária a edição de um decreto presidencial reforçando a verba para o sector.

A partir desta quarta só serão emitidos passaportes de emergência, por exemplo, um caso de doença grave, de catástrofe natural ou outra situação com comprovada urgencia. Passaportes para viagens de turismo não serão emitidos.

Cerca de oito mil pessoas procuram por dia a Polícia Federal, a entidade a quem cabe esse serviço, solicitando um passaporte. A corporação evitou fazer críticas ao governo e ao presidente Temer, que é alvo de investigação da Polícia Federal por corrupção, mas entidades de agentes e inspectores denunciam já há meses que o governo está a sufocar a PF cortando cada vez mais os recursos a ela destinados.

