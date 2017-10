Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Brasil e Estados Unidos realizam diálogo sobre políticas de segurança

"Esta foi a primeira iteração do diálogo de segurança sob a administração de Trump", lê-se num comunicado publicado pelo Governo norte-americano.

Por Lusa | 23:30

Representantes do Governo do Brasil e dos Estados Unidos reuniram-se esta quarta-feira em Washington para reiniciar um diálogo sobre política e segurança comuns.



"Esta foi a primeira iteração do diálogo de segurança sob a administração [de Donald] Trump. O diálogo político-militar dos EUA e do Brasil reflete o nosso compromisso compartilhado de fortalecer as relações bilaterais de defesa e segurança", lê-se num comunicado publicado pelo Governo norte-americano.



A reunião abrangeu uma ampla gama de assuntos militares políticos, incluindo esforços contínuos para fortalecer parcerias na cooperação em segurança, comércio de defesa e manutenção da paz, adianta.



Estiveram presentes a assessora de assuntos políticos militares do Departamento de Estado dos EUA, Karen Williams, o embaixador Nelson Tabajara, que também é chefe do Departamento de Assuntos de Defesa e Segurança dos Ministério das Relações Exteriores do Brasil, e o almirante Carlos Eduardo Arentz.