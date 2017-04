Brasil fecha três fábricas de carne suspeitas de irregularidades

Num desdobramento da Operação Carne Fraca, deflagrada no mês passado pela Polícia Federal contra frigoríficos (unidades fabris de producção de carne) suspeitos de comercializarem e exportarem carne estragada e de usarem produtos químicos ilegais, o Ministério da Agricultura do Brasil anunciou esta quinta-feira o cancelamento das licenças de funcionamento e, em consequência, o fechamento definitivo de três fábricas. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Agricultura, Eumar Novacki.

As três fábricas de producção de carne e seus derivados ficam em dois estados do sul do Brasil, Santa Catarina e Paraná, e pertencem a duas das empresas sob investigação da Polícia Federal e do Ministério da Agricultura. São duas unidades fabris da empresa Peccin, uma em Jaraguá do Sul, no estado de Santa Catarina, e a outra em Curitiba, no Paraná, e uma unidade da empresa Central de Carnes, em Colombo, também no Paraná.

Segundo a investigação da Polícia Federal, a Peccin comercializava carne estragada e usava productos químicos ilícitos, até cancerígenos, para dar melhor aspecto a carnes impróprias. Já a Central de Carnes foi acusada, entre outras irregularidades, de usar substâncias não autorizadas nos seus productos, e de injectar água na carne de frango para aumentar o peso.

Com o cancelamento da licença conhecida como SIF, Serviço de Inspecção Federal, as três fábricas não poderão mais continuar a funcionar e serão fechadas. Além destas, outras três unidades fabris continuam encerradas provisoriamente, enquanto técnicos do Ministério da Agricultura analisam o resultado das fiscalizações realizadas após a operação.

A Operação Carne Fraca, que o presidente Michel Temer criticou àsperamente por ter afectado um dos sectores brasileiros de maior sucesso no mundo, atingiu em cheio praticamente todos os grandes produtores de carne do país, inclusive a BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, e a JBS, dona das marcas Friboi e Seara, as quatro que dominam o mercado brasileiro. Dezenas de países chegaram no mês passado a suspender a importação de carne do Brasil, segundo maior productor e maior exportador do mundo, mas actualmente as restrições na maior parte dos casos estão restritas aos 21 fábricas ainda sob investigação.

