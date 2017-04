Brasil raciona vacina da febre amarela para responder à elevada procura

Segundo o Ministério da Saúde, a divisão de uma dose da vacina em cinco não reduz a imunização do paciente, o que reduz é o tempo de ação.Com a dose atualmente aplicada em todo o país, quem recebe a vacina fica imunizado por 10 anos e, tomando uma segunda dose no final desse período, fica imunizado por toda a vida.Com o racionamento da vacina, estima-se que o tempo inicial de imunização seja de apenas um ano, muito menor do que o atual, mas o suficiente para o país enfrentar o pico da doença, que deve começar a perder força até final deste ano.De acordo com o último relatório do Ministério da Saúde, divulgado ontem, dia 31, dos 1987 casos de febre amarela notificados desde o dia 1 de Dezembro de 2016 até esta sexta-feira, 574 foram confirmados, de que resultaram 187 mortes em 91 cidades, estando ainda a ser analisados 487 casos, e tendo os outros sido descartados.Já houve registo de febre amarela em 188 cidades em todo o Brasil, mas o estado de Minas Gerais é onde a situação é mais crítica, pois concentra quase 87% dos casos, seguido do do Espírito Santo.Até agora, e isso é um alívio inimaginável para as autoridades, todos os casos de infeção são silvestres, ou seja, a contaminação ocorreu em áreas rurais, longe dos grandes centros urbanos. Mesmo os casos descobertos e notificados em áreas urbanas, como as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, são de pessoas que contraíram a doença em outras regiões, ao viajarem para o interior.Apesar disso, por todo o país filas imensas de pessoas assustadas formam-se diariamente junto a postos de vacinação, e em muitas cidades já não há vacinas e a produção não dá conta de tantos pedidos.O maior laboratório do mundo na produção de vacinas contra a febre amarela, o Fiocruz, no Rio de Janeiro, já está no limite máximo de produção de nove milhões de doses mensais, e nem assim satisfaz a procura, tanto o medo que os brasileiros têm da perigosa doença.