Brasileira foi mantida como escrava por casal durante 15 anos

Uma mulher de 35 anos que durante 15 foi mantida como escrava por um casal foi libertada esta quinta-feira da casa onde vivia em cativeiro, na cidade de Ipiranga, no estado do Paraná, no sul do Brasil. O casal, um homem de 55 anos e a mulher dele, de 60, foram presos.

Após ser libertada, a vítima contou ao delegado (inspetor) Guilherme Luíz Dias, que apura o caso, que trabalhava diariamente até à exaustão, dia e noite, sem receber qualquer pagamento e que sofria espancamentos constantes. Foram os hematomas no rosto que chamaram a atenção de algumas pessoas que viram a mulher e que decidiram chamar a polícia.

A vítima não podia ter qualquer contacto com outras pessoas sem ser na presença do homem ou da mulher, nem mesmo com a família. Ela dormia num depósito insalubre, onde nem tinha cama, guarda-roupa ou qualquer outra comodidade.

Segundo o relato que fez à polícia, a mulher disse que foi contratada pelo casal há 17 anos, quando tinha apenas 18, como empregada doméstica, e que nos primeiros dois anos recebeu normalmente o ordenado combinado. Mas a partir daí os patrões deixaram de lhe pagar, proibiram-na de sair de casa e agrediam-na quase diariamente para a manterem passiva.

Há algum tempo, além do trabalho extenuante que tinha de dar conta na habitação do casal, a vítima passou a trabalhar também como manicura e funcionária da limpeza num salão de cabeleireiro anexo à residência, sempre sob vigilância e sem poder trocar uma palavra com as clientes.



O dinheiro que recebia era confiscado pelo casal como suposto pagamento por permitirem que ela trabalhasse ali, mas as marcas de agressão e a profunda tristeza da mulher chamaram a atenção dos clientes, que resolveram agir.

O que achou desta notícia?







87.2% Muito insatisfeito

87.2%





12.8% Muito satisfeito