Libra cai face ao dólar para mínimo desde outubro

A libra esterlina caiu esta segunda-feira para o nível mais baixo em relação ao dólar desde outubro último, dado o receio dos investidores de que o Governo opte por um 'Brexit' duro, que implique a saída do mercado único.



A divisa do Reino Unido cotava-se hoje de manhã a 1,214 dólares, menos 1,16% do que na sexta-feira, e a 1,15 euros, menos 0,97% do que no final de sexta-feira.



O mercado reagiu, assim, às declarações da primeira-ministra britânica, Theresa May, no domingo, que assegurou que o Reino Unido vai "abandonar" a União Europeia e não ser possível manter "pedaços" do acordo atual.









A libra depreciou-se cerca de 18% face ao dólar e 10% face ao euro desde o referendo de 23 de junho, no qual 52%, contra 48%, dos britânicos votaram a favor da saída do Reino Unido da UE.



Os setores empresarial e financeiro britânicos têm defendido que depois do 'Brexit' o país venha a poder conservar a pertença ou pelo menos algumas das vantagens que o mercado único oferece.A libra depreciou-se cerca de 18% face ao dólar e 10% face ao euro desde o referendo de 23 de junho, no qual 52%, contra 48%, dos britânicos votaram a favor da saída do Reino Unido da UE.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito