Brexit: Ministro das Finanças britânico afasta-se da linha dura

Hammond afirmou que a construção deste caminho vai "necessitar de toda a competência e diplomacia que possa ser mobilizada", um dia depois do início formal das negociações entre Bruxelas e Londres.A imprensa britânica faz esta terça-feira algumas críticas ao ministro para o 'Brexit', David Davis, defensor de uma linha dura em relação a Bruxelas, mas que teve de aceitar as condições da UE sobre o calendário das conversações.Hammond tem defendido uma linha mais suave para o 'Brexit', depois da preocupação que os meios empresariais revelaram com o resultado do referendo de junho de 2016 e com as consequências de uma saída abrupta da UE.Para evitar mudanças repentinas, Hammond reiterou o seu desejo de firmar acordos de transição, nomeadamente quanto à união aduaneira.O Reino Unido vai continuar aberto "ao talento, às ideias e aos capitais que permitiram o sucesso da economia no passado", disse Hammond."Procuramos regular as migrações e não travá-las", adiantou, numa altura em que também há preocupações quanto à diminuição da mão-de-obra no futuro com previsíveis restrições na imigração.A Federação de Pequenas Empresas (FSB) reagiu a esta intervenção considerando que Hammond "ouve as necessidades da comunidade empresarial".