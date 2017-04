Britânica fazia sexo com cães e donos assistiam

Os crimes foram descobertos depois da polícia ter investigado as festas obscenas que a mulher organizava, e que eram publicitadas num fórum na Internet, segundo informa o diário The Mirror.A mulher, natural de Lincolnshire, teria relações sexuais com os cães, antes de ter sexo com os donos dos animais.Quando a casa de Carol foi revistada pelas forças policiais, foram encontrados um DVD e uma pen USB que continham vídeos da própria a fazer sexo com cães.Victoria Rose, advogada de acusação, disse ao tribunal de Lincoln Crown que "quando o DVD foi analisado, foram encontradas imagens chocantes".As imagens demonstravam pessoas a ter relações sexuais com cães, entre as quais Carol Bowditch."Incluído [no DVD] estava um vídeo de oito minutos e 59 segundos em que a senhora Bowditch faz sexo com um cão de raça São Bernardo, chamado Oscar", explicou a procuradora."Quando a arguida foi interrogada, admitiu que tinha tido sexo com cães. Ela admitiu que o fez durante vários anos porque não sabia que era ilegal", continuou Victoria Rose.O tribunal ouviu que há, pelo menos, oito fotografias e cerca de 30 imagens em movimento de Bowditch a fazer sexo com cães.A mulher admitiu ter sido acusada por ter relações sexuais com um animal entre 13 de novembro de 2011 e 25 de novembro de 2014. Além disso, a 21 de março de 2016 confessou também ter estado na posse de imagens pornográficas chocantes.Carol Bowditch foi condenada a fazer serviço comunitário durante 12 meses, com supervisão no exercício de funções, e terá um recolher obrigatório à noite, durante quatro meses.A pena máxima que a britânica poderia ter apanhado eram dois anos de prisão.