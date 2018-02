Britânica violada em resort espanhol

Mulher, de 23 anos, foi atacada a murro e ajudou a polícia a encontrar o criminoso através de telemóvel roubado.

19:29

Uma jovem britânica foi violada e assaltada no resort Costa del Sol, em Espanha. A vítima caminhava sozinha quando foi abordada pelo agressor. Antes de abusar da mulher, o violador agrediu-a ao murro.



Após o ataque, ocorrido no dia 11 de fevereiro, a mulher conseguiu ajudar as autoridades a identificar o violador através de selfies que o homem foi publicando com o telemóvel que lhe tinha roubado durante o assalto.



Segundo o jornal Daily Mail, a vítima informou as autoridades que ficou inconsciente durante a violação e acordou, despida da cintura para baixo, por volta das cinco da manhã, no local do crime.



A polícia local só conseguiu recolher amostras de ADN de um brinco encontrado no resort pois as roupas que a mulher usava na noite do crime foram colocadas no lixo e não há forma de serem recuperadas.



Duas testemunhas contaram às autoridades que ouviram uma mulher implorar para que o agressor parasse e que viram "um homem alto" a esmurrar a jovem.



O suspeito, de 22 anos, foi preso dois dias após o ataque com o apoio da vítima que teve acesso à sua conta Google Drive e viu fotos do violador e amigos.



O homem já tinha antecedentes criminais e espera julgamento.