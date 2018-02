‘Bruxa da Vagina’ usa varinhas para ajudar mulheres no sexo

Médium estudou ioga vaginal durante vários anos na Índia.

18:36

Courtney Maria Halsted é uma terapeuta inglesa que está a dar que falar. A mulher, de 31 anos, descreve-se agora como a ‘Bruxa da Vagina’ e ensina mulheres a usar a meditação e o ioga para melhorarem as suas vidas sexuais. As ‘aulas’ com esta bruxa incluem a utilização de varinhas mágicas especiais que são usadas em massagens.

Courtney conta que desde criança se sentiu atraída para o mundo do misticismo e da bruxaria, tendo aprofundado a sua especialidade com vários gurus na Índia, onde a australiana praticou ioga yoni (ioga vaginal) durante vários anos.

A médium mudou-se para Melbourne, na Austrália, e estabeleceu o seu consultório, que se tem revelado um sucesso. Com consultas presenciais e até por Skype, Courtney usa técnicas de respiração, relaxamento, concertação e meditação para que as suas seguidoras consigam "recolher o poder da pélvis" e melhorar o sexo.

"É tudo uma questão de olhar para o interior de cada um de nós e encontrar quem somos através do sexo e da consciência. A base da minha terapia é o ioga yoni. Ensino às mulheres que o corpo feminino é um templo e como conseguir aumentar a sensibilidade na vagina. Isto envolve uma varinha de jade, que é inserida na vagina das minhas pacientes", explica a bruxa.

"São elas que têm que usar as varinhas internamente até que cheguem ao orgasmos, para abrir áreas adormecidas dos tecidos vaginais. É como se fosse massajar um nó muscular", continua Courtney.

A médium estudou várias terapias alternativas na Europa, América so Sul, Norte de África e Ásia. A maioria das clientes são da Austrália, Estados Unidos e Europa, com idades compreendidas entre os 20 e os 70 anos.

"Outra das minhas práticas é o processo de ativação por meditação: envolve aprender os vários pontos de orgasmos da vagina para aumentar o prazer", explica a terapeuta.

Courtney diz que não tem por hábito lançar feitiços, preferindo praticar rituais para que as mulheres que ajuda se sintam mais fortes.

"A sociedade está cada vez mais aberta a terapias alternativas. O medo da sexualidade já está fora de tempo, e cada vez mais pessoas vão percebendo isso. Assumir que somos seres sexuais é o primeiro passo para nos sentirmos poderosos e capazes"; conclui a ‘Bruxa da Vagina’.