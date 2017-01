Bruxelas propõe prolongamento dos controlos em fronteiras até maio

A Comissão Europeia recomendou esta quarta-feira ao Conselho da União Europeia (UE) que autorize o prolongamento por mais três meses dos controlos fronteiriços em determinadas fronteiras do espaço Schengen de livre circulação, devido ao fluxo migratório.



Em causa estão fronteiras terrestres da Áustria com a Hungria e a Eslovénia, da Alemanha com a Áustria e da Dinamarca com a Alemanha.



Serão também prolongados os controlos nos portos dinamarqueses com ligações por 'ferryboat' à Alemanha, nos portos ocidentais e meridionais da Suécia, bem como na ponte de Öresund, e ainda nos portos da Noruega com ligações por 'ferry' à Dinamarca, à Alemanha e à Suécia.









Para Bruxelas, e apesar da estabilização gradual da situação e da aplicação de uma série de medidas para melhor gerir as fronteiras externas e proteger o espaço Schengen, ainda não há condições para reabrir na íntegra todas as fronteiras internas do espesso Schengen.



"Um número significativo de migrantes em situação irregular e de requerentes de asilo permanece ainda na Grécia e a situação mantém-se frágil na rota dos Balcãs Ocidentais, o que comporta um risco potencial de movimentos secundários", refere a Comissão, em comunicado.



Estes países estavam já autorizados a controlar as fronteiras até 12 de fevereiro, devendo agora esse período ser prolongado até maio.Para Bruxelas, e apesar da estabilização gradual da situação e da aplicação de uma série de medidas para melhor gerir as fronteiras externas e proteger o espaço Schengen, ainda não há condições para reabrir na íntegra todas as fronteiras internas do espesso Schengen."Um número significativo de migrantes em situação irregular e de requerentes de asilo permanece ainda na Grécia e a situação mantém-se frágil na rota dos Balcãs Ocidentais, o que comporta um risco potencial de movimentos secundários", refere a Comissão, em comunicado.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito