Bruxelas propõe reflexão sobre futuro do orçamento da UE

O documento de reflexão prevê, mas não concretiza, a articulação entre o financiamento da UE e a realização de reformas estruturais nos Estados-membros e entre o desembolso de fundos e o respeito dos países pelo estado de direito.



O orçamento da UE será afetado pelo 'Brexit', uma vez que o Reino Unido é um dos chamados 'contribuintes líquidos': paga mais do que recebe da UE e o bloco comunitário enfrenta desafios como o combate ao terrorismo e a crise dos refugiados.



A saída britânica representa um corte entre 10 mil e 12 mil milhões de euros, alerta Bruxelas, enquanto sublinha que se avizinham novas despesas com a defesa e o controlo de fronteiras.



Em debate estará a hipótese se recuperar uma proposta de alargamento da base de recursos próprios da UE, que poderiam vir da introdução de impostos europeus sobre emissões de poluentes ou transações financeiras.



A Comissão Europeia apresentou esta quarta-feira cinco cenários para reflexão sobre o futuro do orçamento da União Europeia (UE) sob o tema "financiar mais com menos", e que prevê, nomeadamente, premiar as reformas estruturais e o respeito pela lei.O documento lança o debate sobre se a UE deverá simplesmente manter o rumo, fazer menos em conjunto, avançar com diferentes níveis de intensidade, fazer menos mas com maior eficiência, ou fazer muito mais em conjunto.Cada um destes cenários ilustrativos implica consequências diferentes - tanto em termos do montante a consagrar a cada objetivo e das finalidades prosseguidas, como em termos da proveniência dos fundos necessários.