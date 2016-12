Bruxelas quer reforçar sistema de informação de Schengen

A Comissão Europeia propôs esta quarta-feira o reforço da eficiência operacional do Sistema de Informação de Schengen (SIS), com vista a uma melhor gestão das fronteiras e da migração e para combater mais eficazmente o terrorismo e a criminalidade transnacional.



O SIS é o sistema de partilha de informações mais amplamente utilizado na gestão das fronteiras e a segurança na Europa, tendo sido consultado 2,9 mil milhões de vezes em 2015, e, de acordo com a Comissão Europeia, "as melhorias propostas irão reforçar ainda mais a capacidade do sistema para combater o terrorismo e a criminalidade transnacional, melhorar a gestão das fronteiras e da migração e assegurar um intercâmbio eficaz de informações entre os Estados-membros, a fim de aumentar a segurança dos cidadãos europeus".



Apontando que o sistema "tem um claro valor acrescentado a nível da UE e tem sido um grande sucesso técnico e operacional", o executivo comunitário identificou todavia "aspetos que requerem melhorias técnicas e operacionais para aumentar ainda mais a eficácia do sistema, que deve dispor das informações certas para dar bons resultados".





Entre as alterações ao SIS hoje propostas pela Comissão, no quadro de um pacote de medidas adotadas com vista ao reforço da União da Segurança -- que inclui regras mais eficazes para combater o financiamento do terrorismo -, conta-se a introdução da obrigação de criar uma indicação no SIS em casos relacionados com crimes terroristas e um novo «inquérito de verificação», destinado a ajudar as autoridades a recolher as informações essenciais.As novas regras propostas por Bruxelas visam também melhorar a partilha de informações e a cooperação entre os Estados-membros, nomeadamente através da introdução de uma nova categoria de indicação de «pessoa desconhecida procurada» e de direitos de acesso plenos para a Europol, e tornarão mais eficaz a utilização de dados como a imagem facial e as impressões digitais, de modo a identificar as pessoas que entram no espaço Schengen.Bruxelas garante que também será reforçada a proteção de dados através da "introdução de salvaguardas adicionais para garantir que a recolha, o tratamento e o acesso aos dados se limita ao estritamente necessário, respeitando plenamente a legislação da UE e os direitos fundamentais, incluindo o direito a vias de recurso efetivas"."Com as propostas de hoje, alargamos o âmbito do Sistema de Informação de Schengen de forma a colmatar as lacunas e melhorar o intercâmbio de informações sobre terrorismo, criminalidade transnacional e migração irregular, contribuindo assim para reforçar o controlo das nossas fronteiras externas e para uma União da Segurança eficaz e sustentável. No futuro, não deverão perder-se quaisquer informações essenciais sobre potenciais suspeitos terroristas ou migrantes em situação irregular que atravessarem as nossas fronteiras externas", sublinhou em conferência de imprensa o comissário da Migração, Assuntos Internos e Cidadania, Dimitris Avramopoulos.