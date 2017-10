Buraco gigante descoberto na Antártica preocupa cientistas

Um buraco gigante maior que a Holanda foi descoberto na Antártica, pelos investigadores da Universidade de Toronto e do Observatório para o Clima nos Oceanos do Sul.



É a primeira vez que os cientistas observam um buraco desta dimensão desde a década de 1970.



O "Polynya", como é designado, abriu-se no mar gelado e está a deixar a comunidade cientifica preocupada. O buraco tem cerca de 60 mil quilómetros quadrados e é a maior área livre de gelo - uma espécie de lago - descoberta naquela zona.

De acordo com o físico atmosférico Kent Moore, em declarações ao site Motherboard, o buraco gigantesco e misterioso "é bastante notável", mas as condições em que se formou são estranhas e ainda não são entendidas.