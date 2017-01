Busca por avião desaparecido no Índico foi proveitosa para a Ciência

Exon admitiu, no entanto, que as duas zonas onde é possível que haja jazidas são demasiado profundas para compensar a sua exploração.Os cientistas esperam ainda conseguir recolher amostras de rocha para perceber como se formou a zona do Oceano Índico localizada a 6,5 quilómetros de profundidade."Não foi uma perda de tempo", argumentou, acrescentando que "foi um grande passo em frente para a ciência".Os governos australiano, malaio e chinês anunciaram hoje que as operações de busca no sul do oceano Índico para encontrar o avião da Malaysia Airlines, foram suspensas.