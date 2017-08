Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cabeça de jovem desaparecida aparece dentro de saco de plástico em jardim

Viktoria não era vista desde de uma saída à noite com os amigos.

13:25

A cabeça de uma estudante russa desaparecida foi deixada dentro de um saco de plástico perto de um lago num jardim botânico, em Tomsk, na Sibéria. Viktoria Povesma, de 20 anos, foi atacada por um predador sexual.



Um homem "com historial de ataques sexuais" foi detido e já confessou o ataque e o homicídio da jovem. De acordo com o jornal russo Siberian Times, o resto do corpo da jovem também já foi encontrado, cortado em partes.



Viktoria tinha desaparecido na madrugada de sábado para domingo, depois de uma saída com os amigos. Tinha sido vista pela última vez num parque perto do jardim botânico onde a sua cabeça foi descoberta.



"No domingo os pais avisaram as autoridades do seu desaparecimento e no dia 31 de julho foi encontrada uma cabeça degolada no banco perto do lago do jardim botânico", diz fonte da investigação, citada pela publicação.



A comunidade local ficou chocada com este crime.