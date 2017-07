Cabra nasce com rosto "demoníaco"

Alguns moradores acreditam ser a reencarnação do diabo.

Gladys Oveido, dona de uma quinta, ficou aterrorizada quando viu uma das suas cabras dar à luz um animal com um rosto particular, na província de San Luis, na Argentina.

As imagens mostram a cabra recém-nascida, cujo rosto se assemelha "à cara do diabo", como refere a dona da quinta, em declarações aos jornais locais. O vídeo tornou-se viral.

Gladys diz ter ficado "profundamente surpreendida" quando viu o rosto do animal a olhar directamente para ela.

O animal atraiu a atenção dos internautas quando a nora de Gladys publicou este vídeo na internet.

"O resto do bebé é normal, tem apenas algumas deformações na cabeça", conta Gladys, acrescente que isto "é muito raro".

Alguns vizinhos ficaram tão aterrorizados que partilharam as imagens com a polícia local, que rapidamente se deslocou à quinta.

Não se sabe a razão pela qual o animal nasceu com tais deformações no rosto. Alguns moradores acreditam ser "uma reencarnação do diabo".