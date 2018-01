Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caça ao homem após motim no Brasil

Revolta em prisão fez nove mortos e 14 feridos.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 08:49

A polícia do estado brasileiro de Goiás continuava esta terça-feira à caça de 99 dos 242 presos que fugiram, segunda-feira, do Complexo Prisional de Aparecida, em Goiânia, durante um motim que fez nove mortos e 14 feridos.



Após o motim, durante o qual amotinados executaram e mutilaram presos rivais de forma brutal, 143 dos fugitivos voltaram espontaneamente ou foram recapturados.



Muitos dos evadidos, que se entregaram quando a polícia controlou a situação, fugiram apenas para não serem mortos pelos rivais, que usaram grande violência. Presos foram decapitados e outros tiveram as vísceras arrancadas pelos autores do motim, que incendiaram e destruíram a cadeia.



O motim foi provocado por presos da ala C, que invadiram as alas ocupadas por reclusos de fações rivais.



Em janeiro do ano passado, motins semelhantes em vários estados do Brasil fizeram mais de cem mortos.