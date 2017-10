Caça de combate espanhol despenha-se em Albacete

Eurofighter sofreu acidente após regressar de parada militar em Madrid. Piloto terá morrido.

11:43

Um avião militar Eurofighter despenhou-se na manhã desta quinta-feira na base de Los Llanos, em Albacete.A notícia é avançada pelo diário El Mundo, que adianta que o avião estava a regressar à base depois de ter participado no desfile das Forças Armadas em Madrid, no âmbito da Festa Nacional de Espanha.Um vídeo publciaod no Twitter mostra uma grande coluna de fumo a sair da base.O jornal El Pais cita fontes militares que dizem que o piloto que seguia a bordo do avião militar não terá conseguido ejetar-se antes da queda do aparelho. O militar terá morrido no acidente.