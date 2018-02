Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caçador furtivo morto por leões na África do Sul

Partes do corpo do homem foram encontradas numa reserva privada.

11:08

Um caçador furtivo foi devorado por leões numa reserva privada de Hoedspruit, na África do Sul.



Moatshe Ngoepe, porta-voz da polícia, citado pela France-Presse, explicou que a cabeça e outras partes do corpo do homem foram encontradas este sábado.



"Suspeitamos que o homem estava a caçar ilegalmente quando foi atacado e morto por um grupo de leões, que devoraram praticamente todo o corpo, deixando apenas a cabeça e alguns pedaços de carne", explicou Moatshe Ngoepe.



Foi também encontrada uma arma, que possívelmente pertencia ao caçador, junto aos restos do corpo.