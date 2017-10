Cadáver de bebé de 4 meses encontrado em baloiço

Corpo do menino já estava em avançado estado de decomposição quando os pais chamaram os serviços de emergência.

Um casal foi acusado de matar o filho de apenas quatro meses, depois do corpo ter sido encontrado num baloiço, na casa da família. O cadáver estava já em avançado estado de decomposição quando os serviços de emergência o encontraram.

Segundo a imprensa norte-americana, o bebé foi encontrado pelos paramédicos no apartamento da família na Avenida Hilltop, em Alta Vista, nos EUA, depois dos pais terem chamado os serviços de emergência. Foram encontradas na roupa e na pele do menino, várias larvas, já em estado de desenvolvimento avançado. A fralda da criança não era mudada há muito tempo, o menino há muito que não tomava banho e, segundo a análise feita ao estado de decomposição do corpo, o bebé não saía do baloiço onde foi encontrado pelo menos há uma semana.



Cheyanne Harris, de 20 anos e Zachary Koehn, de 28, foram acusados de ameaça e homicídio do filho, chamado Sterling Daniel Koehn. O casal está agora a aguardar julgamento, agendado para dia dois de novembro, depois de ter pago uma caução no valor de 85 mil euros para sair da prisão em liberdade.



O pai do bebé, quando foi interrogado pela polícia, disse que a namorada tinha alimentado o filho por volta das nove da manhã e, quando foi vê-lo ao berço, por volta das 11h00, já estava morto. A autópsia realizada ao corpo determinou que o menino estava morto à varios dias e que não morreu de causas naturais, fazendo com que as declarações do pai fossem falsas.



De acordo com as publicações nas redes sociais, Cheyanne e Zachary têm outra filha com dois anos. Se o casal for considerado culpado, enfrenta uma pena de prisão perpétua.