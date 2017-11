Cadela abandonada no aeroporto morre de "coração partido"

‘Nuvem Viajante’ recusava-se a comer e passava os dias à procura do dono.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 18:39

Uma cadela morreu no aeroporto de Bucaramanga, na Colômbia, depois de ter sido abandonada há mais de um mês pelo dono naquele local. Segundo os veterinários, o animal recusava-se a comer depois de ficar "com o coração partido".

‘Nuvem Viajante’, como chamaram os seguranças do aeroporto à cadela, mostrava-se profundamente deprimida. Primeiro comia pouco e depois deixou mesmo de comer. Passava os dias a farejar os corredores. "Ela nunca deixou de esperar que a viessem buscar mas, apesar dos apelos que fizemos, nunca apareceu ninguém. Estava sempre à procura do dono que a abandonou pelo aeroporto", conta um funcionário do aeroporto.

Eventualmente, com a saúde muito debilitada, ‘Nuvem Viajante’ acabou por morrer. "Tudo indica que foi um passageiros que a deixou aqui. Ela estava sempre à procura de alguém que nunca apareceu, estava sempre à escuta. Esse estado de alerta permanente, associado ao facto de ter deixado de comer, foi-lhe deteriorando a saúde ao ponto de morrer. Pode mesmo dizer-se que morreu de coração partido", explica o veterinário Alejandro Sotomonte Nino, da Fundação Protetora dos Animais da Colômbia.