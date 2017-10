Imagem captada depois dos incêndios deste domingo em Nigrán, na Galiza.

Por Bernardo Esteves | 19:59

Os fogos que atingiram domingo Portugal e a Galiza provocaram também a morte de dezenas de animais.



Entre as muitas histórias e imagens no rescaldo da tragédia sobressai esta foto captada pela agência EFE. Uma cadela com o corpo calcinado de uma cria na boca.



Não a conseguiu salvar das chamas, mas depois de encontrar o corpo, não mais o conseguiu largar.



A cria morreu num incêndio em Chandebrito, no concelho de Nigrán.