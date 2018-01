Cadela percorre 30 km para ver família que a deu para adopção

Animal fez a viagem duas vezes debaixo de temperaturas de 40º.

A história foi contada pelo canil norte-americano Seminole Human Society no Facebook e está a emocionar os internautas. Cathleen, uma amistosa cadela de seis anos, percorreu, por duas vezes, uma distância de 30 quilómetros para reencontrar a família que a abandonou.

De acordo com o canil, os donos de Cathleen mudaram-se para uma casa sem quintal no estado norte-americano de Oklahoma e decidiram dar a cadela a uma família com condições para ter um animal. Contudo, Cathleen fugiu da nova casa, em Prague, e percorreu cerca de 30 quilómetros debaixo de temperaturas de 40º até Seminole, onde vivia com a antiga família.

A cadela acabou por ser apanhada a rondar a casa onde tinha morado e entregue novamente à família que a acolheu. Contudo, apenas alguns dias depois, acabou por fugir novamente e fazer o mesmo percurso à procura dos seus antigos donos.

Como a cadela não se adaptou à nova família, estes decidiram entrega-la a um canil. "O coração dela quer ficar com a família antiga, mas eles não podem cuidar dela", conta o texto emocionante publicado nas redes sociais.

De acordo com o Buzzfeed norte-americano, a cadela já foi esterilizada e pode agora ser adotada por 25 dólares, cerca de 20 euros.