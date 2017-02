Cadete da polícia é ator porno em 'part time'

Um cadete da polícia alemã está no centro de uma polémica depois dos diretores da Academia de Polícia de Berlim terem descoberto que o jovem tinha um ‘part time’ como ator pornográfico.

O cadete enfrenta agora a expulsão da escola. O ‘trabalho’ do jovem foi descoberto depois do vídeo pornográfico ‘Pimmel Bingo’ (em português, ‘Bingo de Pénis’) andar a circular entre vários alunos da escola de polícias.

As imagens mostram uma orgia com vários homens e duas mulheres que, na trama para adultos, oferecem sexo como pagamento por um apartamento. Um dos professores da academia conta que "os olhos dos diretores quase saltaram das órbitas quando viram o filme que andava a circular entre alunos e polícias".

O vídeo conta com mais de 18 mil visualizações nos principais distribuidores de pornografia online e também já foi editado em DVD.

"Tal atividade é incompatível com a escolha de carreira do cadete. A reputação da polícia está em causa com o vídeo. Está a ser investigado se o caráter do aluno é o ideal para o cargo, assim como vai ser discutida a permanência deste na academia", afirmou o porta-voz da Academia de Polícia de Berlim.

