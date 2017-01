Cadetes da polícia fazem sexo durante treino

Dois cadetes da polícia do Peru foram ‘apanhados’ pelas câmaras de segurança a fazerem sexo durante um dia de treino na escola de oficiais não-comissionados na localidade de Puno.

As imagens, captadas no ginásio da escola de treino, mostram o casal aos beijos e a despir o uniforma, antes de começar o encontro sexual. O vídeo foi depois divulgado no Facebook.

Após a gravação de tornar viral, os meios de comunicação peruanos dão conta de que os dois envolvidos podem ser alvos de um processo disciplinai e até expulsos da escola de cadetes da polícia peruana, uma vez que o organismo de polícia teme que o escândalo aumente de proporções se os dois cadetes não forem castigados.

Para já o casal ainda não foi identificado. As autoridades peruanas e os responsáveis pela escola de Puno recusaram comentar o caso.

