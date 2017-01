Cães do hotel Rigopiano sobreviveram à Avalanche

Martina partilhou uma fotografia dos animais no instagram.

Os cães do hotel Rigopiano sobreviveram avalanche que soterrou o edíficio, esta quarta-feira. Lupo (Lobo) e Nuvola (Nuvem) juntam-se assim à lista de sobreviventes que foram encontrados com vida nos escombros do hotel em Farindola, Itália.Os animais fugiram do hotel e desceram a montanha até à aldeira Villa Cupoli, conta Martina Rossi que trabalhou no bar do hotel.Há quem diga que os cães e outros animais sentem desastres naturas. Lupo e Nuvola estão a salvo, talvez por terem sentido a aproximação da avalanche.