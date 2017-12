Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Califórnia liberaliza venda de marijuana

Maior mercado legal do Mundo renderá milhões em impostos.

Por Ricardo Ramos | 07:37

Com a entrada, amanhã, no novo ano, a Califórnia converte-se no maior mercado mundial de venda livre de marijuana, com 39 milhões de potenciais clientes e uma estimativa anual de vendas superior a 5 mil milhões de euros, parte dos quais reverterão para os cofres estaduais e municipais sob a forma de impostos. A Califórnia é o oitavo estado dos EUA a liberalizar a venda de marijuana, mas é de longe o maior de todos, com uma economia equivalente à de França e mais de 200 milhões de turistas por ano. Não é à toa que é vista pelos defensores da marijuana como o "ponto de não retorno" na luta pela despenalização.



A partir de amanhã, qualquer pessoa poderá adquirir uma onça (28,5 gramas) de marijuana em qualquer dos pontos de venda autorizados. Não é permitido fumar em público, ao volante ou nas imediações de escolas ou parques infantis. O governo estadual cobrará um mínimo de 15% de impostos, aos quais as câmaras podem acrescentar outros 10%. As estimativas mais baixas indicam que as vendas poderão render entre cinco e dez mil milhões de euros em 2018.