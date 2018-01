Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Californianos fazem fila para comprar canábis em lojas

Liberalização da venda desta droga entrou em vigor esta segunda-feira.

23:52

Dezenas de pessoas fizeram esta segunda-feira fila à porta das novas lojas que vendem marijuana legalmente na Califórnia. A lei que liberaliza a compra e venda deste tipo de droga entrou em vigor esta segunda-feira e a novidade foi recebida com entusiasmo pelos consumidores.



Esta liberalização faz da Califórnia, estado americano onde vivem 39,5 milhões de pessoas, o maior mercado regulado de venda de canábis para fins recreativos do mundo. É o sexto estado americano a adotar legislação que permite a venda de marijuana, depois do Colorado, Washington, Oregon, Alaska e Nevada.



A venda de produtos à base desta droga fica restrita a menores de 21 anos. Estima-se que a venda de canábis possa render ao estado americano pelo menos mil milhões de dólares (832 milhões).