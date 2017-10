Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cambridge disponibilizou tese de doutoramento de Hawking

Universidade adiantou que a tese já é o item mais requisitado do seu repositório.

16:58

A Universidade de Cambridge disponibilizou na Internet a tese de doutoramento de Stephen Hawking, o que desencadeou tamanho interesse que provocou a sobrecarga do seu sítio e consequente bloqueio.



Terminada em 1966, quando Hawking tinha 24 anos, a tese "As Propriedades dos Universos em Expansão" explora ideias sobre as origens do universo, que ressoaram ao longo da carreira deste cientista.



A universidade adiantou que a tese já era o item mais requisitado do seu repositório em linha ('online').



O documento esteve hoje disponível para ser descarregado, como um a forma de assinalar a Semana do Acesso Livre. Mas o sítio na internet esteve inacessível durante vários períodos do dia, perante o grande interesse.



Hawking afirmou que esperava que a disponibilização generalizada da sua tese "inspire as pessoas em todo o mundo a olharem para as estrelas, não para os pés; a maravilharem-se com o lugar no universo e a tentarem decifrar o sentido do cosmos".