Polícia sueca confirma quatro mortos em ataque

Vídeo mostra multidão a fugir da camião em Estocolmo

Os primeiros momentos após ataque na Suécia

Drottninggatan,

Já manifestei ao @SwedishPM a nossa solidariedade e apoio com #Estocolmo, estamos juntos nesta luta contra o terrorismo. — António Costa (@antoniocostapm) 7 de abril de 2017

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram os esforços dos bombeiros nos primeiros minutos após o ataque.

Um camião atropelou vários pedestres numa rua movimentada do centro de Estocolmo, provocando pelo menos quatro mortos e quinze feridos, nove dos quais em estado considerado grave, segundo as autoridades suecas.Haverá crianças entre os feridos.A polícia diz que se trata de um ato terrorista e divulgou, durante uma conferência de imprensa, uma fotografia de um suspeito do ataque. Trata-se de um homem, relativamente jovem, com um capuz negro. De acordo com a imprensa sueca, um homem, que se enquadra na descrição, foi detido pelas autoridades e confessou a autoria do ataque. Encontrava-se ferido e levava consigo um passa-montanhas e uns óculos partidos.Haverá outra pessoa que terá sido detida para interrogatório."Não temos contacto com a pessoa ou pessoas que conduziram o camião", disse o comandante da polícia sueca, Dan Eliasson, numa conferência de imprensa.A polícia apelou ainda aos habitantes da capital da Suécia que não se desloquem de automóvel para o centro da cidade.O veículo, que terá sido roubado na manhã desta sexta-feira a uma empresa de cervejas, acabou por embater contra uma superficíe comercial depois de investir contra a multidão. Há relatos de testemunhas que dão conta de que foram vistas três pessoas a fugir do camião após o ataque. No entanto, só há registo de uma pessoa detida.Citadas pela imprensa internacional, algumas testemunhas oculares garantem ter visto pessoas a serem abalroadas pelo veículo e outras a tentar fugir ao atropelamento. O veículo terá sido roubado a uma empresa de transportes de cerveja Spendrups enquanto os funcionários efetuavam uma entrega num restaurante, segundo a agência de notícias AFP."Durante uma entrega ao restaurante Caliente alguém entrou pela porta do condutor e arrancou, enquanto decorria a descarga", afirmou Marten Lyth, diretor de comunicação da marca.O incidente ocorreu pouco antes das 13h00 locais (14h00 em Lisboa), na zona denum cruzamento de uma grande avenida com a artéria pedonal mais frequentada da capital sueca.Segundo o canal de televisão sueco SVT, ouviram-se tiros que, segundo as autoridades, terão sido disparados numa estação de metro a alguns minutos de distância da zona do ataque. No entanto, a polícia negou, mais tarde, esta informação.As autoridades estabeleceram um perímetro de segurança no local e já estão a proceder às investigações.O primeiro-ministro sueco, Stefan Lofven, garantiu que "tudo aponta para um atentado terrorista". "A Suécia foi atacada", referiu, durante uma breve conferência de imprensa.A circulação dos transportes públicos em Estocolmo encontra-se suspensa e a uma das estações ferroviárias da cidade foi evacuada.O rei da Suécia, Carlos XVI Gustavo, manifestou hoje consternação pelo presumível ataque terrorista no centro de Estocolmo e enviou condolências às famílias das vítimas."Acompanhamos os desenvolvimentos, mas por agora, os nossos pensamentos estão com as vítimas e as suas famílias", escreveu o monarca num breve comunicado.A Finlândia e a Noruega reforçaram hoje as medidas de segurança nas grandes cidades e aeroportos, após o ataque com um camião em Estocolmo, capital da vizinha Suécia, que a provocou a morte de pelo menos duas pessoas.A polícia da Noruega disse na rede social Twitter que os seus agentes, que normalmente patrulham desarmados, passam a estar armados nas principais cidades do país, bem como no aeroporto de Oslo até novo aviso.As forças de segurança finlandesas, entretanto, decidiram aumentar o número de patrulhas em Helsínquia devido ao ocorrido em Estocolmo.O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou esta sexta-feira o ataque com um camião no centro de Estocolmo, que provocou pelo menos dois mortos e vários feridos."Condenamos o violento ataque de hoje na Suécia", afirmou António Guterres em comunicado.Guterres manifestou o desejo de que os responsáveis pelo ataque sejam "rapidamente levados à justiça".O primeiro-ministro, António Costa, manifestou hoje a solidariedade de Portugal ao homólogo sueco pelo atropelamento de muitas pessoas com um camião numa rua pedonal de Estocolmo, defendendo a união "nesta luta contra o terrorismo".Numa mensagem na rede social Twitter - escrita em inglês e depois em português - António Costa revelou já ter manifestado ao primeiro-ministro da Suécia a "solidariedade e apoio" português com Estocolmo."Estamos juntos nesta luta contra o terrorismo", sublinhou.