Camião desgovernado invade sala de aula e faz 18 feridos

Causa do acidente estará relacionada com falha nos travões. Momento ficou registado em vídeo.

14:30

Um camião desgovernado embateu contra uma escola em Iguaba Grande, no Rio de Janeiro, Brasil.



A viatura, que seguia carregada de tijolos, atingiu uma sala de aula onde se encontravam alunos, deixando 17 destes feridos, embora sem gravidade. Também o motorista sofreu alguns ferimentos leves.



O embate deixou a fachada da sala completamente destruída. O momento foi registado pelas câmaras de vigilância do estabelecimento de ensino.



De acordo com o jornal Globo, a causa do acidente estará relacionada com uma falha nos travões do camião durante uma descida.