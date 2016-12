Camião arrasa mercado de Natal e faz pelo menos doze mortos

Traurige Gewissheit, heute verloren am #Breitscheidplatz 12 Menschen ihr Leben, 48 liegen, zum Teil schwer verletzt, in Krankenhäusern. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 20 de dezembro de 2016

Entrevistado por uma televisão polaca, o empresário Ariel Zurawski diz que falou com o condutor do camião, seu primo, por volta das 12h00 e nunca mais teve notícias. Zurawski acredida que o condutor terá sido raptado. Presume-se que o homem descoberto morto dentro do camião seja o condutor original da viatura.

Breitscheidplatz, junto à igreja do Kaiser Guilherme, onde decorria um mercado de natal. O 'Weldt' diz que "desde há vários dias" que as autoridades tinham sido informadas da possibilidade da ocorrência de um atentado terrorista.



As autoridades deram ainda conta de um objeto suspeito que foi encontrado numa rua que dá acesso à praça onde aconteceu o ataque. O local esteve cercado pela polícia, mas depois de analisado o objeto as autoridades afirmaram que se tratava de um saco-cama.



A chanceler alemã, Angela Merkel, já lamentou o atentando, afirmando-se "de luto" pelo ocorrido.



Há "muitas razões" para se pensar em atentado em Berlim - Governo alemão



O ministro alemão do Interior, Thomas de Maizière, disse à primeira hora de terça-feira, na Alemanha, que há "muitas razões" para se pensar que o condutor do camião que matou doze pessoas, num mercado de Natal, cometeu um atentado.



"Não vou pronunciar ainda a palavra 'atentado', apesar de haver muitas razões para o pensar", afirmou o ministro ao canal público ZDF.



Eurodeputado alemão da direita radical disse que vítimas de Berlim são mortos de Merkel

O eurodeputado da direita radical alemã Marcus Pretzell disse, na segunda-feira, que o incidente num mercado de Natal em Berlim foi um atentado e que as vítimas são "mortos de (Angela) Merkel".



"Quando vai reagir o Estado de Direito alemão? Quando vai acabar esta maldita hipocrisia? São os mortos de Merkel", questionou o eurodeputado na rede social Twitter, referindo-se ao incidente com um camião num mercado de Natal em Berlim, que provocou 12 mortos e 48 feridos.



Em sucessivas mensagens, o eurodeputado acusa a imprensa de não falar abertamente de atentado, salientando que, no estrangeiro, todos afirmam que se tratou de um ataque.



Marcus Pretzell lidera a Alternativa para a Alemanha no populoso estado de Renania do Norte-Westfalia, onde em maio vão realizar-se eleições regionais.



Não há informação de vítimas portuguesas

O Governo português não tem informações sobre a existência de portugueses entre as vítimas e permanece em contacto com as autoridades alemãs, disse esta segunda-feira fonte oficial.



A fonte do gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, disse à Lusa que o Governo está "em contacto com a polícia alemã", acrescentando não ter conhecimento de pedidos de ajuda de portugueses à embaixada em Berlim.



O Governo lamentou os atentados ocorridos na Turquia, Alemanha e Suíça, e defendeu a necessidade de "uma resposta global para combater o terrorismo", disse à Lusa o ministro dos Negócios Estrangeiros.



"Quero lamentar, em nome do Governo, o atentado de que foi vítima o embaixador russo [na Turquia], lamentar também o tiroteio que ocorreu em Zurique [Suíça], num centro islâmico, e condenar também o que tem todo o ar de ser mais um bárbaro, cruel e sanguinário atentado terrorista em Berlim", afirmou, em declarações à Lusa, Augusto Santos Silva.



Uma testemunha britânica publicou no Twitter uma foto da zona do ataque em Berlim.





Lorry just ploughed through Christmas market in #berlin. There is no road nearby. People crushed. I am safe. I am safe pic.twitter.com/63iWMmdSKr — Emma Rushton (@ERushton) December 19, 2016







