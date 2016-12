Camião investiu contra multidão em Berlim "intencionalmente"

O camião que irrompeu por um mercado de Natal em Berlim, causando a morte de pelo menos 12 pessoas entre as dezenas atropeladas, foi conduzido contra a multidão "intencionalmente", disse hoje a política de Berlim.

"Os nossos investigadores assumem que o camião foi intencionalmente conduzido contra a multidão no mercado de Natal", disse a polícia numa mensagem publicada na rede social Twitter sobre o ataque ocorrido na noite de segunda-feira.

Um balanço da polícia alemã publicado horas antes na mesma rede social dava conta de 48 pessoas feridas, algumas das quais com ferimentos muito graves, que foram transportadas para hospitais.



Até à madrugada de hoje, as autoridades não confirmaram se o atropelamento foi ou não um atentado terrorista, apesar de os indícios apontarem nessa direção.



O ministro alemão do Interior, Thomas de Maizière, recusou confirmar se o atropelamento seja um atentado, mas reconheceu que "muito aponta naquela direção".





Em declarações à televisão pública alemã, o ministro pediu para que se deixasse as forças de segurança trabalhar.Um suspeito, presumivelmente condutor do camião, está a ser interrogado.A polícia de Berlim disse que o camião, com matrícula polaca e carregado com vigas de aço, poderá ter sido roubado de uma obra na Polónia.O segundo ocupante do camião, de nacionalidade polaca, segundo o jornal "Bild", morreu no local do incidente e está entre as doze vítimas mortais.O balanço inicial do incidente apontava para nove mortos e 50 feridos.Os factos ocorreram às 20:15 locais (19:15 em Lisboa) na praça Breitscheidplatz, quando um veículo pesado saiu da estrada e entrou na zona pedonal do mercado de Natal, noticiaram agências internacionais.