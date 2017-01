Camisa ensanguentada de pastor usada para curar fiéis

A camisa ensanguentada que o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus usava no domingo, quando foi esfaqueado enquanto discursava no templo do Brás, em São Paulo, no Brasil, está a ser usada para "curar fiéis".

A garantia é dada pelo próprio pastor, Valdemiro Santiago, no seu canal de televisão onde passaram imagens de um membro da igreja a esfregar a camisa num manto.

"Passaram a camisa ensanguentada no manto. Quando a fiel lhe tocou, ela voltou a si. Foi curada. O demónio fez o serviço dele, mas acabou dando o contrário", começa por explicar Valdemiro Santiago.

"A unção está na nossa roupa, no nosso copo, no nosso relógio, na nossa aliança, no nosso chapéu, no nosso sangue", continua o pastor fazendo também a ressalva que o poder vem de Deus e não dele.

No passado domingo, enquanto o Valdemiro Santiago distribuía a bênção aos fiéis, o ajudante Johathan Gomes Higino, de 20 anos, aproximou-se dele e deu-lhe uma facada no pescoço. Johathan foi detido em flagrante e ficou em prisão preventiva. O pastor foi levado para o hospital, onde levou 25 pontos, e recebeu alta menos de seis horas depois de dar entrada na unidade hospitalar.

