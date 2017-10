Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Campanha de Trump contactou Wikileaks para "piratear" os emails de Hillary Clinton

Julian Assange confirma contacto mas diz que a Wikileaks recusou colaborar.

Por Lusa | 08:56

Uma empresa contratada pela campanha presidencial de Donald Trump contactou o fundador do Wikileaks para "piratear" emails da conta privada que Hillary Clinton utilizou quando era secretária de Estado, mas este negou a colaboração, disse o próprio Julian Assange.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">I can confirm an approach by Cambridge Analytica [prior to November last year] and can confirm that it was rejected by WikiLeaks.</p>— Julian Assange (@JulianAssange) <a href="https://twitter.com/JulianAssange/status/923226553428987904?ref_src=twsrc%5Etfw">25 de outubro de 2017</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



A empresa que contactou com o Wikileaks foi a Cambridge Analytica, com escritórios em Nova Iorque, Washington e Londres e dedicada à análise de dados, confirmou Assange no Twitter depois de meios de comunicação terem publicado a informação.



"Posso confirmar um contacto com a Cambridge Analytica (antes de novembro do ano passado) e posso confirmar que o Wikileaks o rejeitou", disse Assange.



Foi o diretor da Cambridge Analytica, Alexander Nix, que divulgou a sua abordagem a Assange num 'e-mail' enviado a vários doadores de Trump, incluindo Rebekah Mercer, mas afirmou que não recebeu nenhum membro da campanha do magnata, segundo a CNN.



A campanha de Trump contratou os serviços da Cambridge Analytica em 2016.