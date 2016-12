Campeã de Wimbledon ferida com faca durante assalto

A estrela de ténis checa também está a recuperar de uma lesão no pé, que a deixará de fora da Taça Hopman, prova entre seleções mistas, que se inicia a 01 de janeiro.



O jornal diário checo Dnes escreveu que a tenista, de 26 anos, ficou com alguns cortes na mão esquerda, mas, segundo o porta-voz, está "a ser acompanhada por médicos".

A tenista checa Petra Kvitova, 11.ª do 'ranking' mundial, foi ferida com uma faca por um assaltante, que entrou em sua casa em Prostejov, na República Checa, disse hoje o seu porta-voz."Petra Kvitova foi atacada no seu apartamento esta manhã, mas não a atacaram ou roubaram por ser a Petra Kvitova", disse Karel Tejkal à agência de notícias AFP.Tejkal explicou que a campeã de Wimbledon, em 2011 e 2014, "foi ferida com uma faca durante a tentativa de assalto, mas a sua vida não está em perigo".