Campeão olímpico Mo Farah entre os excluídos por Trump

Entre muitos outros títulos, Mo Farah é o único atleta a ter ganho por duas vezes consecutivas os ouro olímpico nas provas de 5 mil e 10 mil metros. Fê-lo em Londres 2012, repetiu o feito no Rio de Janeiro 2016. Há muito que representa o Reino Unido, onde vive desde os oito anos, quando chegou com a família, oriundo da Somália.Agora é um dos milhares de cidadãos proibidos de viajar para a América - logo ele que vive no país há seis anos - por causa da polémica lei de imigração de Trump, que fecha as portas do país aos nacionais de sete países. Mesmo que estes tenham dupla nacionalidade, como é o caso do Farah. A Somália está nessa lista de 'proscritos'. Mo Farah, de 33 anos, recorreu ao Facebook para mostrar a sua indignação:

"No dia 1 de janeiro deste ano, Sua Majestade a Rainha fez-me cavaleiro do reino. No dia 27, o presidente Trump parece ter feito de mim um apátrida.



Sou um cidadão britânico que tem vivido na América nos últimos seis anos - trabalhando duramente, contribuindo para a sociedade, pagando impostos e criando os nossos quatro filhos no sítio que agora chamamos casa. Agora, a mim e a outros como eu, dizem-nos que não somos bem-vindos.









Eu fui bem recebido na Grã-Bretanha quando vim da Somália aos oito anos. Deram-me a oportunidade de representar o meu país, ganhar medalhas pelo povo britânico e receber a maior honra de ser ordenado cavaleiro. A minha história é um exemplo do que pode acontecer quando segues os ideias de compaixão e compreensão, não ódio e isolamento".









É profundamente preocupante que tenha de dizer aos meus filhos que o pai pode não ser autorizado a voltar a casa - e ter de lhes explicar porque é que o presidente introduziu uma política que vem da ignorância e do preconceito.





