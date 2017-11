Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Canadá impõe sanções contra Nicolás Maduro e 18 funcionários venezuelanos

Em causa estão "graves violações dos direitos humanos, internacionalmente reconhecidas" e corrupção.

Por Lusa | 18:47

O Canadá impôs esta sexta-feira sanções contra o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e outros 18 altos funcionários deste país por "graves violações dos direitos humanos, internacionalmente reconhecidas" e por corrupção.



"O Canadá impõe sanções a indivíduos ligados a violações dos Direitos Humanos e corrupção", anunciou a embaixada canadiana na sua conta da rede social Twitter.



Além do Presidente Nicolás Maduro, as sanções abrangem o vice-Presidente Tareck El Aissami, os irmãos do falecido Hugo Chavez (que presidiu à Venezuela entre 1999 e 2013), Adán Chávez e Argenis Chávez, assim como vários ex-ministros e antigos deputados do regime.