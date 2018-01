Canalizador engana hospital e finge ser ginecologista

Homem examinou várias pacientes, incluindo uma menina menor, durante alguns dias.

10:10

Um hospital em Pervouralsk está debaixo de fogo depois de ter demorado "alguns dias" até perceber que o novo ginecologista daquela unidade não tinha formação médica e era, afinal, canalizador.

Anton Yarin, casado e com um filho, já tinha estado preso por roubo. Tinha sido contratado pelo hospital para resolver um problema nas canalizações e, depois de fazer o trabalho, roubou roupa do hospital e vestiu uma bata, apresentando-se aos outros médicos como o novo ginecologista.

O hospital ainda está a apurar o que se passou para acontecer tamanha falha de segurança. Segundo fonte hospitalar foram necessários "vários dias" para detetar o intruso, até porque, "nenhuma das pacientes se queixou das consultas e tratamentos e todas elogiaram o trabalho" do falso ginecologista.

Imagens de videovigilância mostram o homem a deambular pelos corredores, de bata, fazendo-se passar por médico. Em pelo menos uma ocasião Anton, de 31 anos, recebeu no seu consultório uma menina menor de idade. O hospital não quis comentar o caso e recusou-se a revelar pormenores sobre a ‘consulta’ com a menor, que poderá ter configurado um crime de abuso sexual de menor.

Um porta-voz do Hospital de Pervouralsk adiantou que Anton Yarin conhecia bem o hospital porque tinha estado internado lá há algu tempo. "Ele conhecia muito bem a planta do hospital e os nomes de quase todos os médicos. Mostrava-se muito confiante no trabalho que fazia e todos nós acreditámos que era o novo médico", explicou Nikolay Shaydurov.

Outros médicos contactados por meios de comunicação russos adiantam que não foi apenas no ramo da ginecologia que Anton queria fazer nova carreira. Terá disto a outros ‘colegas’ que era cirurgião e médico no departamento de urgências.

O hospital formalizou uma queixa e a polícia está já a investigar o caso. O falso médico não foi ainda detido.