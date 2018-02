Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cambodja expulsa estrangeiros por "danças pornográficas"

Cinco britânicos e duas canadianas eram os organizadores das festas "Vamos Ficar Molhados".

19:04

Cinco britânicos e duas canadianas foram expulsos do Cambodja pelo governo por serem os 'mentores' de festas onde se reproduziam "danças pornográficas". Os sete estrangeiros já saíram do país, depois de terem chegado a um acordo com as autoridades.



Estes eram os organizadores das festas "Let's Get Wet' - "Vamos Ficar Molhados" - onde participavam cerca de 90 pessoas e onde eram realizadas "danças indecentes" e "pornográficas", de acordo com o governo, na cidade de Siem Reap.



Os sete estrangeiros abandonaram o país e 'livraram-se' assim de uma pena de prisão que poderia ir até um ano.



As fotos das festas em questão foram reveladas pela Polícia Nacional do Cambodja.



Este não é o primeiro caso deste género. Em janeiro de 2015, cinco estrangeiros já tinham sido expulsos do país por tirarem fotos nus num templo.