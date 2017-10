Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cancro obriga mulher a abortar ou a deixar os filhos sem mãe

Helen Nutter tem de tomar a decisão mais importante da sua vida.

03.10.17

Helen Nutter, de 32 anos, estava grávida de 14 semanas, prestes a ir de viagem com o seu marido Matt e o seu filho Louis de três anos, quando descobriu que tinha cancro pulmonar em estado avançado.



Agora o casal, natural de Liverpool, tem de tomar a decisão que vai mudar a sua vida: ter o filho e morrer ou acabar com a gravidez de 14 semanas.



Matt revelou que os médicos são unânimes e dizem não ser possível ter o bebé sem que Helen Nutter morra. "Com ela grávida, os médicos não queriam fazer quimioterapia pelo menos até às 20 semanas", explica ao jornal Liverpool Echo.



"Foi horrível. Ficámos muito felizes, tivemos um filho e estávamos ansiosos para ter outro, mas, infelizmente, precisamos tomar essa decisão. O médico com quem falamos foi direto ao ponto e disse que não é possível ter o bebé sem a mãe morrer", acrescentou o marido de Helen.



O casal já conversou com diversos médicos e oncologistas e todos lhes disseram que estas são as únicas hipóteses em cima da mesa.