Candidato às eleições na Venezuela assassinado em assalto

José Félix Pineda Marcano foi sequestrado em casa com a família.

14:51

O candidato à Asselmbleia Constituinte - cujas eleições decorrem este domingo na Venezuela - José Félix Pineda Marcano foi assassinado na sua casa, na Cidade Bolívar.



O jornal El Universal avança que o político estava com a família na noite deste sábado em casa, quando dois homens armados entraram na moradia.



Não estão totalmente esclarecidas as motivações do ataque, mas o jornal conta que a família foi sequestrada e que os homens levaram vários pertences, depois de terem feito vários disparos. Foram roubados vários bens, mas a polícia não descarta que haja motivações políticas.



Pineda era advogado na cidade e trabalhava com uma a associação de proteção de menores e adolescentes de Cidade Bolívar.





Participam no ato eleitoral - em que não participam as forças políticas que se opõem a Maduro, cerca de 5500 candidatos.