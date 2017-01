Candidato da direita francesa acusado de arranjar trabalhos fictícios para a mulher

François Fillon, candidato da direita francesa às eleições presidenciais está sob fogo cruzado da imprensa francesa, depois de o jornal satírico 'Le Canard Enchaîné' ter anunciado que a sua mulher Penelope Fillon recebeu 500 mil euros ao longo de oito anos por trabalhos classificados como "fictícios".



Durante este período, Penelope, de nacionalidade galesa, trabalhou como assessora do próprio marido e do seu substituto como deputado. Isto ao abrigo da legislação que permite a cada deputado contratar pessoas para o auxiliarem.



O Canard diz ainda que Penelopecolaborou com a revista Revue des deux Mondes, que lhe terá pago cerca de 100 mil euros pelo trabalho como "consultora literária". A revista é propriedade de Marc Ladreit de Lacharriere, um milionário de quem os Fillon são amigos.









O candidato é casado com Penélope desde 1980 e juntos têm 5 filhos. Em reação à notícia, o candidato acusa o jornal de uma campanha infame. "Estou escandalizado com o rancor e a misoginia deste artigo", disse aos jornalistas em Bordéus.



François Fillon ganhou em novembro as eleições primárias da direita francesa e é apontado nas sondagens como o principal adversário de Marine Le Penn nas eleições presidenciais do próximo mês de abril.

