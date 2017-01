Candidatos à sucessão de Schulz reduzidos a seis

A eleição para presidente começa às 12:00 (horas em Lisboa) e pode ir até às 22:00, caso sejam necessárias uma terceira e quarta votações. Para uma eleição à primeira volta é necessária maioria absoluta dos votos expressos - metade dos votos expressos mais um.



Entre os inscritos estão ainda outra italiana Eleonora Forenza, membro da comissão executiva da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde (GUE/NGL), a britânica Jean Lambert - Verdes/Aliança Livre Europeia, o romeno Laureniu Rebega (Europa das Nações e da Liberdade) e a belga Helga Stevens (Conservadores e Reformistas Europeus).



Além do substituto de Martin Schulz, que vai concorrer ao parlamento alemão nas próximas eleições e pode vir a desafiar a chanceler Angela Merkel, os eurodeputados vão ainda decidir sobre 14 vice-presidentes, cinco gestores (administração do PE) e os membros das 22 comissões permanentes.A eleição para presidente começa às 12:00 (horas em Lisboa) e pode ir até às 22:00, caso sejam necessárias uma terceira e quarta votações. Para uma eleição à primeira volta é necessária maioria absoluta dos votos expressos - metade dos votos expressos mais um.Entre os inscritos estão ainda outra italiana Eleonora Forenza, membro da comissão executiva da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde (GUE/NGL), a britânica Jean Lambert - Verdes/Aliança Livre Europeia, o romeno Laureniu Rebega (Europa das Nações e da Liberdade) e a belga Helga Stevens (Conservadores e Reformistas Europeus).

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O candidato belga à presidência do Parlamento Europeu (PE) Guy Verhofstadt (Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa - ALDE) retirou-se da corrida à sucessão do socialista alemão Martin Schulz, na sessão plenária de Estrasburgo.O anúncio foi feito pelo próprio Martin Schulz, que preside à reunião magna até ser escolhido pelos 751 deputados dos 28 estados-membros um novo presidente do PE.Os italianos Antonio Tajani (PPE) e Gianni Pittella (S&D), as principais famílias políticas europeias (democratas-cristãos e socialistas, respetivamente, seguem na "pole-position" da corrida.