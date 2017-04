Canibal que esquartejou namorada de 16 anos encontrado morto

Maxim Golovatskikh, de 28 anos, foi encontrado morto na colónia penal de Ugolki, na Rússia, onde cumpria pena por ter seduzido, afogado, esquartejado e comido o corpo de uma jovem de 16 anos, a ex-namorada.

O crime, que chocou a Rússia, aconteceu em 2009. Golovatskikh, na altura com 20 anos, atacou a namorada com ajuda de um amigo, Yuri Mizhanov, de 19 anos. Os dois jovens agiram quando Karina Barduchyan tomava banho. Afogaram-na na banheira e em seguida usaram uma faca de cozinha para esquartejar o corpo.

Os dois cozinharam depois partes do corpo de Karina, que comeram com batatas e que chegaram a servir a uma amiga que os visitou (e que não sabia dos crimes horrendos). Os dois criminosos esconderam várias partes do corpo e a faca usada no crime em vários sacos, que espalharam pela cidade de São Petersburgo. Os criminosos, que pertenciam a uma banda de rock, acabaram por confessar o crime às autoridades.

Na altura da detenção, Golovatskikh disse que ele e o amigo estavam alcoolizados e com fome quando tudo aconteceu e afirmou que "foi uma refeição deliciosa". Quando o russo foi condenado a 19 anos de prisão na colónia penal de Ugolki, a 100 quilómetros, a mãe de Karina gritou-lhe que este havia de "arder no inferno".

Maxim Golovatskikh foi encontrado morto na prisão, com um bilhete em que se lia: "Acabou a minha vida neste corpo. Chegou a hora de partir, para poder renascer como uma nova pessoa". A polícia está a investigar as causas da morte do recluso.

