Cão de Macron alivia-se na lareira durante reunião de ministros

Labrador descuidou-se e causou momento caricato no Palácio do Eliseu.

11:24

Emmanuel Macron, presidente de França, estava numa reunião sobre investimento, quando Nemo, o seu labrador, resolveu fazer xixi na lareira do Palácio do Eliseu, residência oficial do político. Os ministros Brune Poirson, Benjamin Griveaux, Julien Denormandie e o próprio presidente aperceberam-se da situação e não conseguiram conter o riso.





Os três ministros conseguiram ver o lado engraçado do acontecimento e tornaram o momento, que podia ter sido de grande embaraço para Macron, numa situação de diversão e gargalhada. O encontro estava a ser transmitido em direto num canal de televisão francês.

"Eu estava a perguntar-me o que era aquele barulho", comentou perplexa e no meio de risos, a ministra da ecologia francesa, Brune Poirson. "Isto costuma acontecer muitas vezes?", perguntou o ministro do governo local, Julien Denormandie.



"O cão está no meio de algo particularmente excecional", brincou Macron quando se apercebeu que os ministros estavam a olhar para o animal e repararam que ele estava a aliviar-se. "Vocês fizeram com que o meu cão atuasse de uma maneira muito pouco usual", acrescentou, em tom de brincadeira.



Segundo o jornal britânico Daily Mail, o labrador foi adotado pelo presidente francês em agosto deste ano, diretamente de um centro de resgate de animais.



Entretanto não se sabe se foi o próprio Macron a limpar a asneira que o animal fez, mas sabe-se que não é a primeira vez que um cão causa problemas no palácio: o cão de Nicholas Sarkozy causou um prejuízo de milhares de euros no Palácio do Eliseu ao destruir a mobília.