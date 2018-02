Capturado no México líder de cartel Los Zetas

Estados Unidos ofereciam cinco milhões de dólares pela sua captura.

Por Lusa | 04:58

O líder do cartel Los Zetas, por cuja captura os Estados Unidos ofereciam cinco milhões de dólares, foi detido no México, anunciaram na sexta-feira as autoridades mexicanas.

José María Guizar Valencia, conhecido como Z43, foi detido "sem recurso à força" numa operação realizada no moderno bairro de Roma, no centro da capital do México, indicou o comissário nacional encarregado da Segurança, Renato Sales.

O cartel Los Zetas, fundado em 1990 ex-militares de elite desertores, notabilizou-se pelos seus métodos cruéis, nomeadamente as decapitações.