Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cargueiro espacial russo descolou rumo à Estação Espacial Internacional

Está previsto que a Progress MS-08 se acople à plataforma orbital na quinta-feira.

11:28

O cargueiro espacial russo Progress MS-08, cujo lançamento foi abortado no último momento no passado domingo, descolou esta terça-feira rumo à Estação Espacial Internacional (EEI), adiantou o Centro de Controlo de Voos Espaciais da Rússia.



Segundo a EFE, o lançamento da nave automática, que transporta equipamento, combustível e alimentos para os tripulantes da EEI, aconteceu às 08h13, hora de Lisboa, a partir do centro espacial de Baikonur, no Cazaquistão.



Está previsto que a Progress MS-08 se acople à plataforma orbital na quinta-feira.



Inicialmente, o plano de voo do cargueiro espacial russo previa a chegada à EEI no mesmo dia da descolagem (domingo), depois de dar apenas duas voltas à Terra, mas esteve teve que ser alterado devido ao atraso provocado por uma falha informática no foguete de lançamento da nave.



É a segunda vez em quatro meses que o lançamento de uma Progress não acontece à primeira tentativa: o mesmo já tinha acontecido com a Progress MS-07, em outubro passado.



A EEI tem atualmente seis tripulantes: os norte-americanos Scott Tingle, Mark Vande Hei e Joseph Acaba; os russos Antón Shkaplerov e Alexandr Misurkin; e o japonês Norishige Kanai.



A EEI é um projeto com um valor superior a 150 mil milhões de dólares (12,4 mil milhões de euros), no qual participam 16 países, tem 14 módulos permanentes e órbita a uma velocidade de mais de 27 mil quilómetros por hora a uma distância de 400 quilómetros da Terra.



A sua órbita é periodicamente elevada com a ajuda dos propulsores de naves que tem acopladas, perdendo diariamente entre 100 a 150 metros de altura devido à gravitação terrestre, à atividade solar e outros fatores, refere a EFE.